Cine se înghesuie deja la ștafeta pentru funcția de președinte al Statelor Unite Joe Biden ar putea sa nu mai candideze la președinția SUA in 2024. Astfel, Partidul Democrat pregatește deja viitorul nume pentru a intra in scena, impotriva unui politician din tabara republicana. Un sondaj comandat de publicația The Hill a prezentat deja favoriții. Vicepreședintele Kamala Harris, despre care majoritatea analiștilor politici se așteapta sa preia ștafeta, este in pole-position, in sondajul menționat. Pe locul al doilea se afla soția fostului președinte democrat, Michelle Obama. Kamala Harris are 13%, iar Obama cu 3% mai puțin. Printre ceilalți candidați menționați in sondaj,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

