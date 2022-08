Cine produce și cât costă sistemele de navigație montate pe ultimele modele de Dacia Logan și Dacia Duster Cine produce și cat costa sistemele de navigație montate pe ultimele modele de Dacia Logan și Dacia Duster. Toți am observat ca sistemele de navigație pot fi gasite oriunde, de la site-uri precum Emag sau OLX, prețurile sunt cat se poate de accesibile, drept urmare și cei care nu au o mașina dotata cu navigație pot face asta foarte ușor. In ceea ce privește sistemele de navigație pentru mașinile Dacia, acestea pot fi gasite pe OLX cu prețuri care pornesc de la 1.000 de lei și depașesc chiar și 2.000 de lei in funcție de model. – Navigatie Android Dacia Duster Sandero Logan 2 Renault Captur GPS… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

