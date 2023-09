Cine poate solicita acces la dosarul de la securitate? Puțini știu cum pot afla daca au avut dosar la Securitate. Vizați sunt toți cetațenii romani, dupa anul 1945 sau chiar unii cetațeni a unui stat membru al UE sau NATO. Totuși, daca nu aveai macar 14-16 ani la Revoluția din decembrie 1989, e puțin probabil sa ai dosar la securitate. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații – CNSAS ne spune ce fel de dosar ai putea avea: de urmarire, de care ai fi putut sau nu fi conștient la acea vreme; de colaborare, de care ar cam trebui sa iți amintești; de cercetare penala/ condamnare, de care sigur iți amintești! Ești sigur ca ar trebui sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat ca si-a vazut dosarul de la CNSAS si apreciaza ca acesta este „spectaculos de plictisitor”. „Da, mi-am vazut dosarul. (…) E spectaculos de plictisitor… spectaculos de plictisitor. Sincer sa fiu, daca as fi stat cu pixul in mana pe foi…

- Abordare noua la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) in privința comunicarii cu masele. Instituția a publicat pe pagina sa de FB o serie de fotografii realizate tinerilor din anii ’ 80 care aveau curajul sa poarte haine diferite de marea masa. Ce riscau adolescenții acelor…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) prezinta luni pe pagina sa de Facebook, in contrast cu fotografii de la festivaluri precum Untold si Electric Castle, imagini cu tineri din Bucuresti retinuti la finele anilor ’80 pentru atitudinea lor rebela si pentru ca purtau haine…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) au publicat, luni, imagini cu tineri reținuți in anii '80 pentru ca purtau haine inscripționate cu numele trupelor pe care le ascultau.

- Au fost perioade in Romania (chiar daca acum e greu de crezut așa ceva) in care sa asculți muzica pe care o vrei era o mare problema. La fel, sa porți hainele cu numele formațiilor occidentale te trimiteau dupa gratii. O perioada in care aveai mari probleme, nu doar cu lumea din jur, care te vedea un…

- „Semnalmente: talia 1,65 -1,70 m, corpolent și robust, parul negru carunt, sprancenele negre, barba și mustațile rase, ochii verzui, nasul, gura, urechile normale, barbia rotunda, semne particulare nu are.” Așa arata portretul facut de informatorul Securitații (CNSAS, Dosar nr. 3553), pe la mijlocul…

- Astazi este așteptata decizia finala a Inaltei Curți de Casație și Justiție in dosarul inginerului disident Gheorghe Ursu, ucis in noiembrie 1985 in timpul unei anchete a fostei Securitați comuniste. In acest dosar, pe banca acuzaților se afla doi foști ofițeri de Securitate: Marin Parvulescu și Vasile…

- Niciun securist nu a fost pana acum judecat și condamnat in Romania pentru fapte de poliție politica. Țineți minte aceasta statistica a nimicului. In cei 33 de ani scurși de la Revoluția romana, judecatorii și procurorii romani s-au ambiționat, cu o incapațanare demna de o cauza mai buna, sa mențina…