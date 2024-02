Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta saptamana, inventarul inseamna 22 de fugari adusi in Romania, in sapte zile 22 de fugari, dintre care 19 sunt condamnati definitiv, ceilalti trei sunt in etapa de urmarire penala sau de judecata", a declarat Alina Gorghiu, sambata, la Pitesti.Ea a adaugat ca, de la inceputul acestui an,…

- „Durata vieții profesionale in Romania este undeva la 31 de ani pe statisticile Comisiei Europene, cea mai mica din Europa. Sigur, media ascunde multe, adica aceasta media e facuta din cei care muncesc și la peste 65 de ani sau 70 de ani dar și din cei care se pensioneaza la o varsta aproape rușinoasa,…

- ”La transportatori avem in continuare aceasta negociere in ceea ce priveste RCA-ul, unde in seara asta, din cate stiu eu, presedintele ASF a avut discutii cu anumiti transportatori si au gasit anumite amendamente legislative pe care si le asuma presedintele ASF-ului. Ramane ca si eu sa stau de vorba…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, da, prețurile au crescut in toata lumea. Nicio țara nu a fost ferita de aceasta nenorocire. Nu este vorba numai de Romania sau numai de Europa. Nu este vorba de nu știu ce razboi sau de nu știu ce alt razboi, sau de nu ști

- Massimo Pedrazzini (65 de ani), actualul selecționer al naționalei de fotbal feminin Romania U19, a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Radu Dragușin (21 de ani), unul dintre cei mai curtați fotbaliști din Europa in aceasta perioada. Radu Dragușin nu a ratat niciun minut in acest sezon de Serie…

- Romanii care lucreaza peste hotare stau la coada zilele acestea, ca sa iasa din tara si sa se intoarca in orasele din Europa unde isi castiga existenta. Peste 100.000 de persoane au plecat din Romania in ultimele 24 de ore. Coada de masini la vama Nadlac 2 este foarte mare, iar timpul de asteptare…

- Mediul de afaceri din Austria a salutat, intr-un comunicat de presa, acordul partial anuntat sambata seara care permite intrarea Romaniei si Bulgariei in Schengen mai intai cu granitele aeriene si maritime si a solicitat continuarea negocierilor pentru o integrare deplina, inclusiv cu granitele terestre,…