- O serie de ateliere educative se vor desfura în Brila pe 4 i 5 mai la Biblioteca Judeean Panait Istrati susinute de Asociaia The Social Incubator.În cadrul proiectului Reconnect se desfoar dou ateliere Atelierul de socializare intergeneraional (4 mai) i Atelierul de educaie digital (5 mai)...

- Scumpiri in lant la zeci de produse, dupa ce zaharul a ajuns la un pret record. Totul vine intr-un moment in care costurile privind energia, carburantii și multe alte produse, au crescut.In Romania, zaharul s-a scumpit cu 60%, astfel ca veștile nu sunt deloc bune. Vom plati mai mult și pentru dulciuri…

- Leu SaraAdriana din Brila a câtigat Marele Premiu i Trofeul Concursului naional de pian Virtuozii 2023 organizat de coala Popular de Arte Vespasian Lungu în perioada 67 Aprilie 2023. În vârst de 16 ani câtigtoarea este elev de la Liceul de Arte Hariclea Darclée din Bri...

- Consiliul Județean Mureș aduce la cunoștința publicului larg faptul ca in cursul lunii februarie a anului 2023, distribuția produselor achiziționate in cadrul „Programului pentru școli al Romaniei" s-a realizat in condiții normale, Direcția de Sanatate Publica a Județului Mureș nu a efectuat activitați…

- i în aceast sptmân oferta de locuri de munc în Brila este slab. Doar 259 locuri vacante au fost comunicate de angajatori in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiimasinist la masini pentru terasamentevechime in domeniu minim 1 an studii medii permis auto cat...

- În perioada 27 Martie &ndash 14 Aprilie 2023 se va derula prima campanie trimestrial de colectare GRATUIT a deeurilor voluminoase i a celor periculoase menajere în tot Municipiul Brila organizat de compania de salubritate RER Brila în parteneriat cu Primria Municipiul...

- În sediul Facultii de Inginerie i Agronomie din Brila în Sala de Lectur de la primul etaj va avea loc vineri 10 martie de la ora 11 la cea dea doua dezbatere din cadrul proiectului naional Apa noastr cea de toate zilele &ndash O conversaie fluid despre reabilitarea sistemului naional de ir...

- Din ziua de miercuri 1 martie 2023 în municipiul Brila în oraele judeului i în zona rural intr în pia operatorului unic de salubrizare în acest caz RER Brila prin Sistemul de Management Integrat al Deeurilor.Sunt trei zone de colectare zona 1 municipiul Brila i 13 comune zon...