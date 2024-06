Stiri pe aceeasi tema

- Aris Melkior Eram, fiul Andreei Esca și al lui Alexandre Eram, a semnat contractul cu Antena 1. Tanarul va face parte de acum inainte din echipa „Super Neatza”, iar duminica dimineața a avut prima apariție in matinal.Aris Eram, fiul celebrei prezentatoare Andreea Esca, a semnat un contract cu postul…

- Cristina Cioran a facut primele declarații dupa ce Alex Dobrescu, fostul ei iubit și tatal fetiței sale, a anunțat ca vedeta e insarcinata din nou, cu copilul lui. Deși a evitat subiectul, ea a recunoscut ca a ajuns la medic, caci recent s-a confruntat cu unele probleme medicale. Dupa ani de zile de…

- Gabriela Oțil vrea sa se mute cu familia din vila din Corbeanca, acolo unde locuiesc acum. Vedeta incearca sa iș convinga pe Dani Oțil, i-a spus chiar și motivele pentru care iși dorește o noua casa. In urma cu ani de zile, Dani Oțil, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, s-a mutat din garsoniera…

- Alexia și Aris Eram vin in platoul emisiunii „Ești mai deștept decat un copil de clasa a V-a”, astazi, de la ora 18.00, la Antena 1. Copiii Andreei Esca au fost extrem de apreciați dupa ce au participat la „America Express”.Alexia și Aris Eram au acceptat provocarea de a-și testa cunoștințele dobandite…

- Este una dintre cele mai iubite vedete din Romania datorita personalitații sale, dar și una dintre cele mai frumoase. Mulți spun ca prezentatoare de la Antena 1 are cei mai frumoși ochi. Vedeta cu cei mai frumoși ochi Și-a dorit mereu o cariera in televiziune și iata ca a reușit. S-a adaptat rapid dupa…

- Jurnalistul a fost gasit fara viața, luni dimineața, langa raul Barwon River, in Geelong, dupa ce a suferit un episod medical, relateaza Fox Sports .Templeton a fost un reporter popular la televiziunea australiana Seven’s Sunrise și și-a construit un nume ca reporter la Jocurile Olimpice. Doliu in sport!…

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, are o cariera de succes in mediul online, unde a adunat un numar impresionant de fani. Fiica Andreei Esca este implicata in tot felul de proiecte, astfel ca a fost nevoita sa-și angajeze o echipa pentru a prelua din responsabilitați, dar și pentru ca aparițiile sale…

- Andreea Esca a fost analizata din punct de vedere vestimentar de stilistul Ovidiu Buta. Conform declarațiilor facute de el, prezentatoarea Știrilor Pro TV se imbraca foarte bine pentru silueta pe care o are. In varsta de 51 de ani, Andreea Esca este cea mai cunoscuta și longeviva prezentatoare de știri…