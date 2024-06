Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu nu are vacanta si tocmai a reusit primul transfer de titlu la CFR Cluj. „Bursucul” a batut palma cu un jucator kosovar de la FC Ballkani, fosta echipa a golgheterului Rapidului, Albion Rrahmani. Armend Thaqi (31 de ani) este fotbalistul care a acceptat oferta lui Nelutu Varga si va juca…

- Cristi Manea, fundașul dreapta de la CFR Cluj, a fost lasat pe banca de Dan Petrescu in meciul cu Farul, din ultima etapa de play-off. In locul lui Manea a fost ales Vasile Mogoș, care devine astfel favorit sa fie convocat la EURO 2024 chiar in detrimentul coechipierului de la CFR Cluj. Manea a pierdut…

- Ca și in sezonul trecut, CFR Cluj și Farul Constanța se intalnesc in Gruia in ultimul meci al play-off-ului. Atunci, deja campioni matematic, constanțenii au caștigat și au pus in pericol participarea ardelenilor in cupele europene, ceea ce l-a facut pe Dan Petrescu sa aiba o ieșire nervoasa la adresa…

- Dan Petrescu a pus ochii pe starul lui FCU Craiova, Aurelian Chițu. De altfel, CFR Cluj vrea sa cheltuie pe achiziții de jucatori 8 milioane de euro.Vedeta de la Craiova are 33 de ani și a marcat 10 goluri in actualul sezon de SuperLiga. CFR Cluj vrea sa il ia liber de contract, pentru ca Aurelian Chițu…

- Deși stabilise sa o preia pe CFR Cluj din sezonul urmator, Dan Petrescu a revenit pe banca tehnica a gruparii din Gruia mai devreme decat se aștepta. „Bursucul” și-a inceput al patrulea mandat la gruparea ardeleana astazi și trebuie sa o califice pe fosta campioana a Romaniei in Europa. „Clubul CFR…

- Dan Petrescu a inceput sa faca curațenie la CFR Cluj și l-a dat afara pe un fotbalist adus de Adrian Mutu.CFR Cluj inca este in carți pentru a termina pe locul doi, cel care duce in cupele europene, așa ca tensiunea este ridicata la echipa.Finanțatorul echipei din Gruia a afirmat ca mijlocașul Filippo…

- In urma cu patru zile, CFR Cluj a ramas fara antrenor și președinte dupa ce Adrian Mutu și Cristi Balaj au decis sa demisioneze, in urma eșecului suferit in Cupa Romaniei cu Corvinul Hunedoara, 0-4. Deși gruparea din Gruia și-a revenit rapid dupa umilința istorica contra unei formații din divizia secunda,…

- Umilința inregistrata de CFR Cluj la Hunedoara, 0-4 cu Corvinul, a declanșat un adevarat tsunami in randul oficialilor formației din Gruia. In acest moment, Ovidiu Hoban (41 de ani) este antrenorul echipei, iar Marius Bilașco (42 de ani) a devenit numarul 1 din club.​​Eșecul usturator din sferturile…