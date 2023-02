Cine ești tu, domnule George Simion, atunci când ești singur? Neconvențional cu Adina Banea . Designerul și psihologul Adina Banea ne va prezenta, incepand de azi, o data pe saptamana, cate un profil psihologic și vestimentar al politicienilor zilelor noastre. Primul politician analizat este George Simion. De ce l-a ales pe Simion? Pentru ca il vede peste tot și il considera in voga. Detaliile psihologice și vestimentare, precum și semnificațiile acestora, detaliate de catre Adina Banea, sunt mai mult decat interesante. Pai la o prima vedere, liderul partidului AUR, categoric este o persoana individualista, activist convins, protestatar, ce pare ca-si dorește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

