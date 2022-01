Cine este "Vulpea argintie" care negociază cu echipa lui Vladimir Putin, pe tema tensiunilor de la granița cu Ucraina Wendy Sherman, unul dintre cei mai puternici diplomați ai lumii, este poreclita &"vulpea argintie&" atât datorita parului ei alb ca zapada, cât și stilului sau abil de negociere, iar miercuri va participa la discuțiile cu Rusia ce se desfașoara la Bruxelles, dupa ce a fost și la masa tratativelor de la Geneva.



Sherman, adjunctul secretarului de stat al SUA (una dintre cele mai importante funcții din administrația americana) s-a întâlnit în aceasta saptamâna cu oficialii ruși pentru a discuta despre situația de la granița Ucrainei, miza fiind enorma,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

