Jurnaliștii de la BBC au facut o ancheta care dezvaluie marturii a zeci de femei care au fost racolate pentru a lucra in domeniul sexului online de catre membrii grupului online “War Room” al influencerului Andrew Tate, pus sub acuzare in Romania. Discutiile de pe chat care au fost scurse in presa identifica 45 de potentiale victime intre martie 2019 si aprilie 2020, dar este probabil ca numarul total sa fie mai mare. De asemenea, textele par sa arate tehnicile folosite de membrii “War Room” pentru a ademeni si apoi a exploata sexual posibilele victime, scrie BBC. Potrivit discutiilor scurse,…