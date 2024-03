Stiri pe aceeasi tema

- Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, se menține in linia enunțata deja de cancelarul austriac Karl Nehammer, așteptat a București saptamana aceasta, la Congresul Partidului Popular European (PPE). Nu ne vom grabi cu o decizie privind aderarea deplina a Romaniei și Bulgariei la Schengen, spune…

- „Populația din Romania, la fel ca intreaga populație din Europa, trebuie sa se ingrijoreze și trebuie sa adoptam masurile corespunzatoare pentru a fi pregatiți. Eu, personal, nu neaparat ca și militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici.Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi R.…

- Numarul migrantilor ilegali depistati anul trecut de catre autoritatile romane este de aproape 19.800, cu peste 16% mai mare decat in anul 2022, arata cifrele prezentate de ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, dupa Consiliul JAI din 25 ianuarie de la Bruxelles, in contextul in care Romania…

- Numarul migrantilor ilegali depistati anul trecut de catre autoritatile romane este de aproape 19.800, cu peste 16% mai mare decat in anul 2022, arata cifrele prezentate de ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, dupa Consiliul JAI din 25 ianuarie de la Bruxelles, potrivit news.ro.Cele mai…

- Banda 1 va fi ocupata pe timpul noptii de autocamioanele protestatarilor care au anuntat ca vor continua manifestatiile, precizeaza sursa citata.Reprezentantii transportatorilor si ai fermierilor au intrat duminica in a cincea zi de proteste, nemultumiti de rezultatul discutiilor purtate cu autoritatile.…

- Privind spre orizontul politic, se contureaza o perspectiva de neimaginat pana nu demult: o Romanie condusa de Diana Șoșoaca și George Simion. Aceste doua personaje controversate, care au avut in trecut colaborari stranii și au figurat pe aceleași liste, apar acum ca presupuși dușmani care poarta negocieri…

- "(Sea Schengen - n.r.) inseamna ce inseamna si aer, si anume ca o calatorie pe mare din Romania intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si spatiul Schengen este privita ca o calatorie in interiorul tarii, de la un port la altul national", a declarat Predoiu la un post TV, potrivit Agerpres.El…

- Comisia Europeana saluta decizia „istorica” a Consiliului UE de a accepta, incepand cu martie 2024, aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen intr-o prima etapa, cu granitele aeriene si maritime, si spune ca in 2024 vor continua negocierile pentru renuntarea la controale si pentru granitele…