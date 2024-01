Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 23 de ani este suspectat ca ar fi ucis doua romance rezidente in Sicilia, Italia. Acestea se cunoșteau și locuiau la doar 200 de metri una fata de celalalta. Una dintre cele doua romance avea corpul carbonizat, iar cealalta a fost injunghiata de mai multe ori. A fost interogat de polițiști,…

- Doua femei, care ar fi romance, au fost gasite moarte, in noaptea de joi spre vineri, in case diferite, dar care se aflau la doar 200 de metri distanta, in oraselul italian Naro din provincia Agrigento, Sicilia.

- Polițiști alertați in toiul nopții. Ce au descoperit oamenii legii. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați, in noaptea de 25/26 noiembrie a.c., despre faptul ca, pe un fond cinegetic de pe raza localitații Tisa-Luncșoara, s-ar fi auzit...

- Inspectoratul General al Poliției (IGP) vine cu detalii despre omorul dintr-un local din sectorul Botanica. „In certificatul de constatare a decesului, emis de medici, s-a stabilit ca persoana ar fi avut și alte leziuni decat cele fixate anterior, fiind vorba de leziune specifica loviturii de cuțit”,…