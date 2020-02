Cine este românul ucis în atacul terorist din Germania Un tanar din Giurgiu, in varsta de 23 de ani, se numara printre victimele atacului armat de miercuri seara din orașul german Hanau. Primarul comunei Singureni susține ca tanarul, care este din localitate, se afla in Germania de 7-8 ani și a fost impușcat imediat dupa ce ieșise de la serviciu, relateaza Mediafax.Ministerul Afacerilor de Externe a confirmat joi seara ca un cetațean de orginie romana se afla printre cei uciși in atacurile armate din Hanau, Germania. Potrivit primelor informații, tanarul ieșise de la serviciu iar in momentul atacului la restaurantul cu specific oriental a fost surprins… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

