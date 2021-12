Printre candidații din PNL la funcția deținuta pana miercuri de Florin Roman, care și-a dat demisia ca urmare a dezvaluirilor Libertatea , se numara și Robert Sighiartau, potrivit surselor G4Media. Robert Sighiartau are 32 de ani si este la al doilea mandat de deputat in Parlamentul Romaniei, ales in Circumscriptia electorala nr. 6 Bistrita-Nasaud, pe listele PNL. In prima legislatura, a fost membru al Comisiei de buget, finante si banci si al Grupului Ecumenic de Rugaciune, iar in cel de-al doilea mandat a ramas in Comisia de buget a Camerei Deputatilor. Dupa demisia lui Florin Roman din funcția…