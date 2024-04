Guvernul a aprobat eliberarea din functie a 14 prefecti si 11 subprefecti din Bucuresti si mai multe judete, precum si numirea altora noi in locul acestora. Noul prefect al Capitalei este Mugur-Mihai Toader. Noul prefect de Bucuresti, Mugur-Mihai Toader, este fostul primarul PSD al Sectorului 2, in mandatul 2016 – 2020. Toader ii urmeaza in […] The post Cine este noul prefect al Capitalei/Lista noilor prefecți numiți de Guvern in țara first appeared on Ziarul National .