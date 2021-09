Stiri pe aceeasi tema

- Moderatul Fumio Kishida a fost ales miercuri la conducerea Partidului Liberal-Democrat (LDP, aflat la guvernare) in Japonia, cu o larga majoritate, in dauna contracandidatului sau Taro Kono, si si-a asigurat desemnarea sa ca viitor prim-ministru cu ocazia sedintei din 4 octombrie a parlamentului, transmit…

- Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Etapa din Japonia era prevazuta in perioada 9-10 octombrie. Este al doilea an consecutiv cand Grand Prix-ul Japoniei este anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Ultimul castigator…

- Autoritațile japoneze au extins starea de urgenta pentru Tokyo si alte regiuni, chiar inainte de Jocurile Paralimpice, programate pentru perioada 24 august – 5 septembrie. Jocurile Paralimpice de la Tokyo vor avea loc fara spectatori. Actuala stare de urgenta este a patra declarata de la inceputul pandemiei…

- Japonia a extins, inaintea Jocurilor Paralimpice, starea de urgenta decretata pentru Tokyo si alte regiuni, pentru a combate o crestere a numarului infectiilor cu SARS-CoV-2. Actuala stare de urgenta, a patra de la inceputul pandemiei, ar fi urmat sa expire pe 31 august, dar a fost prelungita…