Omul de afaceri Ștefan Vuza, acționar majoritar la Chimcomplex Borzești, cel mai mare producator roman de produse chimice anorganice și organice, vrea sa investeasca in Tunisia, alaturi de parteneri locali, intr-un proiect in industria fosfaților. Tunisia se numara printre țarile care dețin cele mai mari rezerve de fosfați pe plan global, fiind unul dintre cei mai mari exportatori, de unde ar putea veni și interesul omului de afaceri roman. Ștefan Vuza, președinte și CEO al Chimcomplex, a fost recent in Tunisia, unde a fost primit de catre Jalel Tebib, directorul general al Agenției de Promovare…