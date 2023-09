Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al emisiunii Vocea Romaniei de la Pro TV a debutat vineri, 8 septembrie, pe micile ecrane. Ediția fost una plina de emoții, mai ales pentru Theo Rose, cea care in al doilea sezon al ei in cadrul proiectului va imparți scaunul cu Horia Brenciu. Iata ce reacție a avut mama lui Bendeac atunci…

- Actor, dar și cantareț cunoscut și apreciat, Tudor Chirila are o viața reușita și pe plan personal. Artistul are o iubita extrem de frumoasa, dar și doi copii minunați. Ce spune despre iubita lui, dar și cum reușește sa se descurce cu doi baieți, vezi in randurile de mai jos! Tudor Chirila, un familist…

- Dupa zile intregi de revolta, durere și neputința traite de milioane de romani, sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun de la Alexandra Ivanov, tanara mama de numai 25 de ani, care și-a pierdut viața in spitalul din Botoșani, ignorata de medici. Ce s-a intamplat in momentul in care sicriul ei a fost…

- Il recunoști pe copilul timid din imagine? Puțini romani iși dau seama despre cine este vorba, de fapt. Astazi se bucura de renume, fiind unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din țara noastra. Barbatul este o mare vedeta Pro TV. Foto Cine este baiatul din fotografie „Numar deja…

- Verisorul tinerei a informat-o pe mama fetei, in prezenta unui ofiter de politie, transmite IPJ Constanța, dupa ce tatal tinerei moarte in accidentul de la 2 Mai a afirmat ca polițiștii nu l-au informat de accident.

- Iți mai aduci aminte de primul partener de viața al Gabrielei Firea, la vremea respectiva jurnalista? Il chema Rasvan Firea. S-a stins din viața in anul 2010, in urma unei probleme medicale, la opt luni de la eveniment fostul primar al Bucureștiului casatorindu-se cu Florin Pandele. Foto Cine a fost…

- Schimbari importante la masa juriului emisiunii Vocea Romaniei. Producatorii emisiunii de la PRO TV au anunțat noua formula de vedete care vor juriza concurenții in sezonul 11. Iata ce se va intampla cu Theo Rose la Vocea Romaniei. Vocea Romaniei revine pe micile ecrane Fanii emisiunii de la PRO TV…

- Denis de la The Motans a fost jurat la Vocea Romaniei, dar se pare ca a incheiat colaborarea. Artistul a fost foarte indragit la emisiune atat de concurenți, cat și de telespectatori, dar a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Cantarețul a facut anunțul, explicand de ce pleaca de la ProTV. Denis…