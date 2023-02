Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceputurile sale, OnePlus era privita ca o companie disruptiva, una care se adresa in mod special „connaisseur-ilor” din tehnologie, aceasta s-a orientat rapid spre straie ceva mai corporatiste, pentru ca modelul flagship din acest an, OnePlus 11 pe numele sau, sa reprezinte un statement, acela…

- Dupa dezvaluirile TurdaNews, privind taraganarea dosarului penal in care un șofer este acuzat de uciderea a doua femei care traversau pe o trecere pentru pietoni din Mihai Viteazu, iata ca dosarul a a fost inregistrat ieri la instanța! In dimineața zilei de 25 februarie 2020, un tanar de 28 de ani a…

- Anchetatorii spun ca atacatorul le-a pus celor doua femei mana la gura, le-a imobilizat și le-a tras de par in noaptea de 1 spre 2 decembrie. Duminica, barbatul a fost reținut și arestat preventiv, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cele doua tentative au avut loc la scurt interval de timp una…

- Ce ne preocupa astazi ca persoane, artiste, mame, femei, adolescente, și cum pot fi integrate practicile de dans contemporan, terapie somatica și poezie in viața de zi cu zi - sunt intrebarile la care puteți gasi raspuns in cadrul intalnirilor experiențiale gratuite aduse de proiectul Femme experimentale…

- Inaintea confruntarii cu Anglia, pierduta cu 2-6, primul meci din grupa B de la Cupa Mondiala din Qatar, la intonarea imnului, fotbaliștii iranieni nu au cantat in niciun moment, iar fanii, prezenți in numar mare in tribune, au huiduit, in semn de protest fața represiunile din țara, a relatat Daily…

- In cea mai recenta apariție televizata a sa, din cadrul show-ului „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a atras atenția cu ținuta speciala, formata dintr-o rochie alba și lunga pana in pamant, care i-a dus pe urmaritorii sai cu gandul la..nunta. Ce comentarii a primit prezentatoarea TV. dezvaluit ca iși doresc…

- Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» anunța deschiderea expoziției temporare BIJIN-GA, Femei frumoase, curtezane, gheișe, prezentata de dr. Alexandru Chituța, curator Robert Strebeli, ce continua ampla serie a expozițiilor cu lucrari din colecția de arta japoneza a avocatului George…