Ce vedem in weekend la Insula de 1 milion, pe Kanal D Insula de 1 milion va avea premiera sambata, de la 21:00, la Kanal D, si va putea fi urmarit sambata si duminica, de la 21:00, si lunea, de la 20:00. Cei 50 de temerari au pus piciorul pe Insula de 1 milion, iar debarcarea lor a fost un adevarat spectacol. Entuziasti, in aplauze si strigate, au sarit, cu tot cu bagaje, din barcile cu care erau transportati, in apele Oceanului Atlantic. Femei, barbati, tineri, varstanici, acestia au inotat sau au mers, dupa posibilitati, prin apa, spre tarmul stralucitor. Pe Insula de 1 milion ii asteapta uriase…