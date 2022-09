Cine este fratele Vlăduței Lupău și ce meserie are. Artista este foarte mândră de el Cine este fratele Vladuței Lupau și ce meserie are. Artista este foarte mandra de el. Vladuța Lupau mai are și un frate pe nume Bogdan, insa nu multa lume știe de existența lui. La un moment dat, artista a postat o fotografie alaturi de fratele sau, amandoi fiind imbracați in uniforme medicale. Fanii au inceput sa se intrebe daca Vladuța Lupau și fratele sau sunt intr-adevar medici și au primit și raspunsul. Cantareața a marturisit ca a urmat cursurile Facultații de Medicina Veterinara, facultate pe care mai mulți membri ai familiei ei au absolvit-o. Vedeta nu s-a mulțumit doar cu facultatea și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

