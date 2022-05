Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o luni, 16 mai, pe Elisabeth Borne, actualul ministru al muncii, drept viitorul sau prim ministru, a anuntat Palatul Elysee intr un comunicat, devenind astfel prima femeie care va detine aceasta functie din 1992, relateaza Reuters si AFP.Presedintele Republicii…

- Presedintele in exercitiu Emmanuel Macron a fost reales in aprilie si trebuie sa dovedeasca faptul ca a inteles frustrarile alegatorilor exprimate prin prezenta scazuta la urne si voturile in favoarea extremei-dreapta si extremei-stanga. El a declarat ca isi doreste un premier care promoveaza politicile…