Cine este directorul de la MIPE vizat de DNA

- DNA ridica documente de la Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare (AM POIM). Procurorii DNA ridica miercuri documente de la Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (AM POIM), adica instituția de stat care gestioneaza banii UE pentru autostrazi…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de vineri mai multe acte normative. Intre acestea conditiile pentru eliberarea permisului de conducere international, decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea refugiatilor din Ucraina, normele privind acordarea facilitatilor de transport pentru elevi si…

- Premierul Marcel Ciolacu este hotarat sa mearga pana la capat cu reformele, deși sindicatele nu sunt de acord cu masurile de austeritate. „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana reprezinta principala piața pentru produsele ecologice romanești, de la cereale, uleiuri vegetale, miere și vin, direcționate, in mare parte, catre Italia. Vinul autohton ajunge, insa și in SUA, Elveția sau Marea Britanie. In 2022, cantitatea totala de produse certificate ecologic…

- Noul director al Agenției Domeniilor Statului (ADS) este avocatul Florin Nicolae, care il inlocuiește pe George Sava, al carui nume apare in mai multe scandaluri cu privirea la concesionarea unor terenuri. ”Avocat de profesie, Florin Nicolae are o vasta experiența in managementul structurilor de stat…

- DNA cerceteaza cazul terenului de golf de la Sibiu, unde statul roman a platit milioane de euro pentru materiale și lucrari inexistente, scrie site-ul de investigații Context.ro. Publicația a aratat intr-o serie de investigații ca firma omului de afaceri Jurgen Faff a cerut și a primit de la stat bani…