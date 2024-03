Cine este deputatul PNL numit membru în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SIE Deputatul PNL Corneliu – Mugurel Cozmanciuc a fost numit, marți, membru in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SIE. Decizia a fost luata in Plenul Parlamentului cu peste 231 voturi „pentru”. Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SIE numara șapte membri, dintre care patru senatori și trei deputați. Votul a fost secret cu buletine de vot. Corneliu – Mugurel Cozmanciuc a depus dupa vot juramantul pentru pastrarea secretului asupra documentelor si datelor. De asemenea, deputatul a jurat ca nu a facut parte din structurile fostei securitati si nici dintre cadrele serviciilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

