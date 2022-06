Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- David Popovici se vede la TVR1! Postul național transmite semifinalele și finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de la Budapesta. David Popovici continua sa uimeasca intreg globul! La doar 17 ani este campion mondial la 200 metri liber, cucerind aurul la Campionatele Mondiale de Natație,…

- TVR 1 transmite semifinalele si finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Semifinalele sunt programate in aceasta seara, de la orele 19:26 si 19:31, ora Romaniei. Marea finala va fi maine (n.r. – miercuri), 22 iunie, tot pe TVR1, cu incepere de la ora 19:20, anunta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat, luni seara, pe David Popovici, devenit campion mondial la 200 metri liber. ”Ai oferit astazi multe emotii si bucurii tuturor romanilor si ai scris o noua pagina in istoria sportului romanesc. Felicitari, David Popovici, pentru performanta extraordinara…

- „M-am gandit la voi toți. Va mulțumesc”, a scris David Popovici pe Facebook luni seara, dupa ce a devenit campion mondial la 200 de metri liber. Alaturi de mesaj, David Popovici a postat pe rețeaua de socializare și o fotografie cu steagul Romaniei. Inotatorul roman David Popovici (17 ani) a caștigat…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, s-a aratat impresionat de performanța reușita de inotatorul David Popovici, luni, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. ‘‘Fenomenal acest sportiv! Toate inimile Romaniei au batut azi in pieptul lui si i-au dat putere! David Popovici este primul nostru…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 metri liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min 43 sec 21/100. David Popovici a participat la campionatul mondial de seniori din postura de junior, el avand doar 17 ani. Popovici…

- Inotatorul roman David Popovici e campion mondial la 200 de metri liber David Popovici. Foto: Agerpres. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min…