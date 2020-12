Cine este Dan Barna, copreședintele USR PLUS și vicepremier în Guvernul Cîțu Dan Barna, copreședinte USR PLUS, este propus pentru funcția de vicepremier in Guvernul Florin Cițu. Barna a obținut un mandat de deputat la alegerile din 6 decembrie, iar pe langa activitatea de politician, este expert in accesarea de fonduri europene. Florin Cițu, premierul desemnat, a prezentat, miercuri in Parlament componența guvernului propus spre validare . Accesta este format din 18 ministere și doi vicepremieri: Dan Barna – USR PLUS și Kelemen Hunor – UDMR. Ilie Dan Barna s-a nascut la 10 iulie 1975 in Sibiu, a studiat Dreptul la Universitatea Bucuresti, iar in anul 2000 a urmat un Curs… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

