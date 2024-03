Stiri pe aceeasi tema

- MIERCURI: Seara muzeala și expoziție inedita la Primaria Sebeș. Omagiu adus pictorului Sava Henția la 120 de ani de la trecerea sa in neființa MIERCURI: Seara muzeala și expoziție inedita la Primaria Sebeș. Omagiu adus pictorului Sava Henția la 120 de ani de la trecerea sa in neființa Miercuri, 21 februarie…

- SINGUR IMPOTRIVA TUTUROR… Consilierul local Mitica Jora a propus joi, in ședința de Consiliu Local, schimbarea destinației Centrului de Informare și Promovare Turistica Vaslui. Motivul invocat de acesta a fost ca spațiul nu prea este folosit in scopul pentru care a fost creat. “Vreau sa fie utilizat…

- Gherlenii au parte din nou de un eveniment expozitional. Dupa reusita expozitie de pictura al profesorului Radu Popan din luna ianuarie, in salile Centrului National de Informare si Promovare Turistica din Piata Libertatii se prezinta in fata publicului doi plasticieni talentati, ambii cunoscuti amatorilor…

- Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale Brila în colaborare cu Uniunea Artitilor Plastici din România filiala Brila i Primria Municipiului Brila sub egida Consiliului Judeean Brila v invit la vernisajul Expoziiei personale de pictur intitulat Culori i Anotimpu...

- Penitenciarul Gherla a gazduit sambata vernisajul unei expoziții de pictura. Lucrarile sunt realizate de rezidente ale centrului terapeutic Lotus, in cadrul atelierului „Identitate prin creație”, derulat pe parcursul anului 2023. Vernisajul a prilejuit editarea unui catalog cu lucrarile realizate, un…

- Noul an a debutat cu o inedita expozitie de pictura in municipiul Gherla. Locul obisnuit al acestor manifestari de arta, Centrul National de Informare si Promovare Turistica gazduieste incepand cu 3 ianuarie 2024 expozitia profesorului de educatie estetica Radu Popan, aflat la prima prezenta in salile…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Expoziție de fotografie cu instantanee din Alba Iulia și Cugir, din timpul Revoluției Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește, in aceasta perioada, o expoziție de arta fotografica cu instantanee din timpul evenimentelor…

- “Creațiile copiilor speciali ne-au adus magia sarbatorilor de Craciun. Suntem bucuroși sa gazduim in holul Consiliului Județean lucrarile copiilor care frecventeaza Centrul de Educație Incluziva Satu Mare! Fiecare decorațiune reflecta perspectiva unica in care acești copii talentați percep spiritul…