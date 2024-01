Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale Brila în colaborare cu Uniunea Artitilor Plastici din România filiala Brila i Primria Municipiului Brila sub egida Consiliului Judeean Brila v invit la vernisajul Expoziiei personale de pictur intitulat Culori i Anotimpu...

- Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale Brila în colaborare cu Primria Municipiului Brila organizeaz pe durata întregului an 2024 Atelierul Coral pentru Copii Vox et Versus. Acest proiect se adreseaz copiilor i adolescenilor din judeul i municipiul Brila cu v&a...

- Dupa debutul de succes cu expoziția personala „LIGHT. An airy view point of density” de la București (4-31 mai 2023), urmata de o noua expoziție la New York in toamna acestui an, Diana Nicolaie designer și artist vizual, expune acum la Art Safari.

- O elev în vârst de 11 ani provenind de la coala Gimnazial Mihai Viteazul va expune pentru prima dat propriile lucrri artistice în cadrul Bibliotecii Judeene Panait Istrati Brila. La eveniment care va avea loc la Sala de Lectur în data de 19 decembrie 2023 începând cu or...

- Galeria de Arta „Ion Irimescu" Suceava gazduiește in aceste zile expoziția personala de grafica și pictura semnata de artistul Sebastian Rațiu, „Vibrații estetice", expoziție ce a fost vernisata pe 5 decembrie 2023, in prezența unui public numeros. Așa cum marturisește ...

- Scemtovici & Benowitz Gallery deschide vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 18:30, in Jean Louis Calderon nr. 34 din București expoziția de pictura Pulsatilla, semnata Daniela Virlan, ce poate fi vizitata de public pana la sfarșitul anului 2023.

- Începând cu 16 noiembrie la Galeria Centrului Cultural Nicpetre din strada Belvedere nr. 1 Brila poate fi vzut expoziia de pictur i grafic intitulat Chipuri de demult. Evenimentul este dedicat memoriei pictorului Sorin Adam (1968&ndash2022) de la a crui dispariie prematur se va împlin...

- In cadrul manifestarilor dedicate Zilei Bucovinei, care vor conține o serie de intalniri cu artiști plastici și scriitori din spațiul romanesc, un numar de 35 de picturi semnate de artistul plastic Leonid Popescu vor putea fi admirate incepand de joi, 16 noiembrie, in cadrul unei expoziții ...