Stiri pe aceeasi tema

- A aparut o inregistrare video din cabina avionului lui Prigojin, inainte de ultimul zbor.Potrivit agenției Nexta, avionul a fost scos la vanzare pentru 5 milioane de euro, iar cumparatorii au venit sa il vada in ziua prabușirii. Canalul de Telegram VChK-OGPU publica identitatea acestora. Aceștia…

- Pana la comentariile lui Putin, nu a existat nicio confirmare oficiala a morții lui Prigojin, in afara de o declarație a autoritații aeronautice care spunea ca se afla la bord. Rupand tacerea, Putin l-a descris pe Prigojin drept un om de afaceri talentat pe care il cunoaște din anii 1990 și a spus ca…

- Miercuri seara, la Sankt Petersburg, mulțimea s-a strans pentru a aduce un tribut fondatorului Grupului Wagner, Evgeni Prigojin. Aceasta adunare a avut loc in urma tristului anunț facut de autoritațile ruse cu privire la prabușirea avionului in care se afla Prigojin. Susținatorii acestuia au afișat…

- Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, era pe lista pasagerilor unui avion privat care s-a prabușit miercuri in Tver. Conform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronava privata Embraer, care avea la bord zece pasageri, dintre care unul cu prenumele Evgheni si numele Prigojin. Agenția TASS transmite…

- Canalul de telegrame Grey Zone Telegram, afiliat lui Wagner, a susținut ca avionul a fost doborat de sistemele de aparare aeriana ale armatei ruse, dar aceasta informație nu a putut fi verificata.Jurnalistul independent Andrei Zakharov, citand o sursa anonima, a declarat miercuri ca Prigojin se intorcea…

- In timp ce rusii s-au ingrozit de urmarile atacului cu doua drone asupra podului Kerci din Crimeea, ucrainenii jubileaza. La Moscova e furie: MAE rus acuza Ucraina, Marea Britanie si SUA pentru atacul asupra podului Kerci. „Inca o data podul s-a dus la culcare”, a anuntat luni Serviciul secret ucrainean…

- Un barbat din Belgia și-a inscenat moartea, apoi a mers la propria inmormantare cu un elicopter. Acesta a vrut sa-i dea familiei sale o lecție. Belgianul David Baerten, in varsta de 45 de ani, creator de conținut pe TikTok, a pus in scena farsa macabra in tentativa de a relua legatura cu familia sa,…