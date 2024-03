Stiri pe aceeasi tema

- Identitatea sa a fost mult timp obiectul unor speculații și investigații, dar Banksy ar putea fi nevoit sa iși dezvaluie numele real in cazul in care un litigiu referitor la un tablou va ajunge in instanța.

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski și liderul turc Recep Tayyip Erdogan vor purta discuții astazi, 8 martie. Aceștia vor discuta despre razboi și despre siguranța navelor din Marea Neagra. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la Yahoo și The Guardian. Potrivit presei, discuțiile dintre…

- O construcție ridicata fara autorizație in șanțul Cetații Alba Carolina, in urma cu mai mulți ani, trebuie demolata. Primaria Alba Iulia a emis, in 2 noiembrie 2023 o dispoziție, semnata de primarul Gabriel Pleșa, care a dispus demolarea construcției.

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.1320 118 2024, care are ca obiect anulare act administrativ suspendare executare act adm. proces verbal nr 133163 28.12.2023Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 28.02.2024, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal.…

- Un barbat suspectat ca a fugit purtand in brate un indicator rutier din Londra pe care figura o opera de arta revendicata de artistul stradal Banksy a fost arestat, a anuntat sambata Politia britanica, la o zi dupa comiterea furtului, informeaza AFP.

- O opera de arta realizata pe un indicator rutier din Londra a disparut brusc vineri, fiind luata de un barbat care a fugit cu ea in brate la foarte putin timp dupa ce lucrarea fusese revendicata de artistul stradal Banksy, informeaza AFP.O fotografie a lucrarii - trei aeronave care par a fi drone…

- Romania și Ucraina au rezolvat o disputa veche de 20 de ani - Canalul Bastroe. Ministerul Mediului din Romania anunța ca Ucraina poate continua lucrarile la canalul navigabil Bastroe. Ramane, insa, condiția ca proiectul sa respecte cu prevederile de protecție a mediului. Aceasta decizie vine in urma…

- Presedintele Volodimir Zelenski, aflat miercuri la Oslo, a afirmat ca restul Europei ar trebui sa urmeze exemplul tarilor nordice in ceea ce priveste sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian.