Stiri pe aceeasi tema

- Doua evenimente care au avut loc in weekend-ul trecut la Univesitatea de Vest din Timișoara au scos in evidența un joc de culise incredibil regizat de doua personaje extrem de controversate. Marilen Pirtea, amfitrion olimpic pentru Coldea La Universitatea de Vest din Timișoara avut loc in weekendul…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…

- Senatorul PSD de Cluj, Vasile Dincu, a pregatit o campanie mediatica destul de agresiva pentru a reveni, dupa rotativa, in echipa guvernamentala de la Palatul Victoria. Scenariul lui Vasile Dincu de a reveni la Palatul Victoria a inceput odata cu așa zisul scandal al intalnirii de la un local libanez…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu sustine reducerea numarului de ministere in viitorul Guvern Ciolacu, prin includerea ministerului Turismului in cel al Economiei si prin comasarea ministerului Familiei, condus de colega sa de partid Gabriela Firea, intr-un minister pentru Familie, Tineret si…

- Primul Centru National Olimpic pentru Juniori (CNOPJ) la atletism se va deschide la toamna la Campulung Muscel, la initiativa administratiei locale, cu sprijinul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) si al Federatiei Romane de Atletism, conform unui comunicat al COSR, potrivit Agerpres.Secretarul…

- Primul Centru National Olimpic pentru Juniori (CNOPJ) la atletism se va deschide la toamna la Campulung Muscel, la initiativa administratiei locale, cu sprijinul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) si al Federatiei Romane de Atletism, conform unui comunicat al COSR.

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a fost numit pe 28 martie 2023 in funcția de funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani, și deja in PSD a inceput o lupta acerba pentru inlocuitorul acestuia. Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse propune, prin vocea ministrului Gabriela Firea, o serie de masuri pentru a sprijini natalitatea. Ministerul propune un pachet legislativ prin care familiile, in funcție de venituri, sa primeasca de la Statul Roman vouchere pentru plata after-school,…