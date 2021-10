Bruno Vlad, fostul iubit al Nicoletei Dragne, este om de afaceri in Timișoara. Cei doi s-au cunoscut in cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. Inițial au fost prieteni, iar mai apoi au inceput o relație. Din iubirea lor a fost adus pe lume Vladimir, copilul lor. In ceea ce privește perioada in care au locuit impreuna, el a fost foarte atent și grijuliu.