- Un avocat care este invinuit pentru depunerea unui denunt care contine declaratii false s-a ascuns in biroul unui coleg de-al sau si refuza sa iasa de acolo, deoarece este asteptat de ofiterii CNA.

- La moment, la 12 iunie 2023 ora 16.00, un avocat invinuit se eschiveaza și refuza sa se supuna cerințelor legale ale organelor de drept, se arata intr-un comunicat oficial. Procuratura Anticorupție conduce urmarirea penala intr-o cauza penala aflata in gestiunea Centrului Național Anticorupție, in care…

- Judecatoarea CC, Domnica Manole, l-a rugat astazi pe Aureliu Colenco, avocatul formațiunii Șor, sa nu strige la ședința CC, dupa ce ultimul a ridicat vocea. Acesta și-a cerut scuze și a spus ca a fost la diving și nu aude prea bine.

- UPDATE – Politistii au solutionat criza barbatului baricadat in casa cu fetita sa; in urma activitatii de negociere a Politiei Romane, fata sechestrata in casa se afla in custodia politistilor, in afara oricarui pericol, iar barbatul se afla in custodia Politiei, anunta Biroul de presa al IGPR. ‘Operatiunea…

- Ședințele de judecata in care fostul deputat PD, Constantin Țuțu este cercetat pentru imbogațire ilicita și fals in declarații au fost amanate pana in vara. Asta in condițiile in care Procuratura Anticorupție (PA) a acuzat anterior avocații lui Țuțu ca ar tergiversa intenționat examinarea cauzei penale.…

- Dosarul Caracal a ajuns la Curtea de Apel Craiova, dupa ce, pe fond, Gheorghe Dinca a fost gasit vinovat pentru omor și condamnat la 30 de ani de inchisoare. In prezent, apelul din acest dosar se judeca cu ușile inchis ca urmare a unei decizii a completului de judecata.In continuare Gheorghe Dinca susține…

- Episcopul-vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul, criticul de film Irina Margareta Nistor, avocatul Ioan Luca-Vlad, dar si Corul Regal si Brigada 2 Vanatori de Munte Brasov si reprezentati ai Invictus Romania s-au numarat printre personalitatile si institutiile decorate, joi, de catre Custodele Coroanei,…