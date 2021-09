Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou sezon al emisiunii Acces Direct revine din 6 septembrie, la Antena 1. Cu cele mai tari subiecte, in exclusivitate, Mirela Vaida le da intalnire telespectatorilor in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:30, la Antena 1. „Din 6 septembrie revenim cu forte proaspete, intr-un platou…

- Politisti, jandarmi si lucratori ISU s-au deplasat, in noaptea de duminica spre luni, la un local de jocuri de noroc din Ramnicu Valcea unde era anuntata o alarma cu bomba, sesizarea nu s-a confirmat si este cautat acum cel care a anuntat alarma, informeaza, luni, IPJ Valcea, potrivit agerpres.ro.…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea, insoțiți de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de jandarmi Valcea, lucratorii ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Valcea și Poliției Locale Ramnicu Valcea au intervenit in noaptea de 22 august a.c., in municipiul Ramnicu…

- Romanii au cheltuit in 2020 circa 500 milioane de euro in online pe pariuri sportive si jocuri de noroc. Piata a crescut cu aproape 90% in pandemie, cel mai alert ritm. Campionatul European de Fotbal a dat...

- George Ogararu (41 de ani) nu va mai ocupa funcția de manager general la CSA Steaua. Fostul fundaș a fost „retrogradat” la grupele de copii și juniori ale clubului. Asociația Steliștilor 47, organizația non-profit care este alaturi de proiectul CSA Steaua, informeaza ca secția de fotbal va avea un…

- Politistii damboviteni au efectuat, marti, doua perchezitii si au prins in flagrant mai multe persoane care practicau ilegal jocuri de noroc utilizand o masa de tip cazinou, fise si jetoane, valoarea potului fiind de 8.500 de euro, informeaza IPJ Dambovita.

- (P) Oficiul Național de Jocuri de Noroc (ONJN) a emis peste 20 de licențe cazinourilor care iși desfașoara activitatea in mediul online, numarul lor fiind intr-o continua creștere, deoarece oamenii au acces la jocuri in condiții de maxima securitate și siguranța, mai ales in vremurile pe care le traim,…

- TVR a decis suspendarea emisiunii lui Ionuț Cristache de joi, 10 iunie, de la TVR. „Tocmai am fost anuntat ca azi, emisiunea Romani9 e suspendata din motive editoriale care vizeaza o editie speciala. Asadar, ne vedem luni, de la 21.00, daca nu intervine alta schimbare in grila!”, a spus Ionuț…