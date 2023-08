Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aloca cate 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in strainatate, 2.000 lei pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in Romania si 1.500 lei persoanelor ranite, care au fost spitalizate si externate, a precizat Marcel Ciolacu in debutul ședinței…

- Vestea mortii barbatului a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confiormat pentru Realitatea PLUS aceasta informatie. Pacientul era internat la Spitalul Floreasca din Capitala.Ar fi fost ranit in timpul primei explozii…

- Imagini șocante din curtea soților care au murit in explozia de la Crevedia. Fiica acestora s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat in curtea parinților ei și a filmat o bucata din cisterna care a explodat. Va reamintesc, cei doi au murit in explozia de la stația GPL. Femeia a suferit arsuri extrem…

- Doi oameni au murit in urma exploziei de la Crevedia. Este vorba despre doi soți, care au decedat intr-un interval de 13 ore. Barbatul a murit primul. A facut infarct atunci cand a vazut cat de grav ranita este soția lui.

- Explozia din Crevedia. Trei explozii puternice au zguduit Crevedia sambata seara si, odata cu ea, o tara intreaga. 57 de oameni au fost raniti initial – dintre ei, 39 de pompieri -, iar un om a murit de groaza in momentul in care cisternele din statia GPL au sarit in aer. Sotia lui, cu arsuri peste…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- Una dintre victimele care se aflau in stare grava, dupa explozia de la Crevedia, a murit duminica, la spital. Femeia avea arsuri pe 99% din suprafața corpului. Este vorba despre al doilea deces dupa explozia de la stația GPL.