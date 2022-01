Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a oferit o prima reacție, dupa ce Raisa Nicoleta, fetița de 13 de ani, a fost ucisa de un agent pe trecerea de pietoni. Acesta aduce noi precizari și susține ca polițistul se afla in misiune in timpul serviciului, iar prin urmare, in misiune. Imaginile potrivit…

- Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul…

- Polițistul care a ucis o fetița pe trecerea de pietoni, in Sectorul 1, a lovit jurnaliștii, dupa ce a ieșit de la audieri. Agentul despre care propriii colegi spun ca nu se afla in misiune și ca avea o viteza foarte mare cand le-a spulberat pe cele doua eleve i-a bruscat și impins pe jurnaliștii…

- Evenimentul tragic de ieri, in care un polițist a dat cu mașina peste doua fetițe, iar una din acestea a decedat, a starnit numeroase controverse. Unele surse spun ca polițistul nu s-ar fi aflat in misiune in momentul in care le-a spulberat pe trecerea de pietoni pe cele 2 fetițe. sursa: Realitatea…

- O fetița de doar 12 ani s-a stins din viața in mod fulgerator, cu puțin timp in urma, cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Parinții ei au lasat-o dis-de-dimineața la școala, insa nu au mai apucat sa o aduca acasa. Raspunzator pentru tragedie este un om al legii, care se afla chiar in mașina de poliție la…

- ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier GRAV la Sebeșel: Un minor, transportat la spital dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.30, pe Drumul…

- Accident grav pe Calea Craiovei, pe trecerea de pietoni. In timp ce traversa regulamentar, pe trecerea din fața fostului restaurant Negoiu, un pieton a fost lovit din plin de un autoturism care nu i-a dat prioritate și a fost aruncat sub roțile unui autobuz. Din fericire, acesta staționa și șoferul…

- O femeie a murit in urma cu puțin timp la Zimandu-Nou. Aceasta a fost lovita pe trecerea de pietoni din fața casei. Șoseaua Arad-Oradea este blocata pe ambele sensuri. Vom reveni cu amanunte. The post Accident mortal la Zimand: o femeie a fost omorata pe trecerea de pietoni din fața casei appeared first…