- Rusia face totul pentru a forma in lume un sistem de securitate egal și indivizibil. Despre acest lucru a declarat președintele Vladimir Putin la summitul Conferinței privind interacțiunea și masurile de consolidare a increderii in Asia, citat de TASS. "Impreuna cu alte state asiatice, facem totul pentru…

- Nicoleta Nuca a facut declarații, la Antena Stars, in care a vorbit despre nunta! Cand și unde va avea loc marele eveniment. De asemenea, artista a vorbit și despre schimbarile pe care a fost nevoita sa le faca pentru ca, atunci cand se privește in oglinda, sa se accepte așa cum e.

- In cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, Cucu de la Noaptea Tarziu a facut o serie de dezvaluiri neașteptate din viața personala. Artistul a vorbit despre regretele pe care le are fața de familie, dar mai ales despre ultima experiența neplacuta prin care a trebuit sa treaca…

- Afganistanul se confrunta cu o criza umanitara care care s-a intendificat in ultimele luni, iar economia este intr-o stare proasta dupa ce talibanii au preluat puterea, in timp ce sancțiunile internaționale complica ajutorul extern.

- Dana Rogoz, in varsta de 36 de ani, a povestit pe contul de socializare despre schimbarile din familia ei, care au afectat-o foarte mult. Abia intoarsa din Bali, Dana Rogoz s-a lovit de un episod la care a tot amanat sa se gandeasca in ultima perioada. Dana Rogoz are doi frați, iar unul dintre ei va…

- Dupa ce emisiunea Acces Direct a luat vacanța și se pregatește pentru urmatorul sezon ce va fi difuzat in curand la Antena Stars, Mirela Vaida a plecat alaturi de familia sa in concediu. Prezentatoarea nu a ales insa o destinație din Romania, ci una din afara și preferata de mulți romani.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Victoria Lungu a dezvaluit ca iși dorește ca fiica ei, Valerie, sa se casatoreasca. Ce a marturisit artista despre relația pe care o are cu influencerița, dar și cat de greu i-a fost atunci cand s-a mutat in Romania.

- Abandonat la cateva zile dupa apariția scandalului de unul dintre principalii sai sponsori – BCR – George Buhnici spune acum ca regreta ce a spus in interviul de la Antena Stars și ca se va dedica in perioada urmatoare familiei. „O sa o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un marlan, ca un baiețaș de cartier…