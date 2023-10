Cine e noul Ghiță Pristanda din Parlamentul României Un senator PNL de Maramureș, cocoțat politic in fruntea uneia dintre cele mai importante comisii senatoriale, s-a comportat la dezbaterile din comisie mai ceva decat Ghița Pristanda din „O scrisoare pierduta” a lui Ion Luca Caragiale. Disperat dupa imagine, președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari, senatorul PNL de Maramureș, Cristian-Augustin Niculescu-Țagarlaș, a incercat saptamana trecuta sa-și pacaleasca colegii cu un proiect de lege reincalzit de nenumarate ori, privind publicitatea explicita pentru produsele din tutun si pentru tigari electronice de tip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

