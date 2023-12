Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a anunțat la ultima ședința de guvern ca pana la sfarșitul anului va fi restructurat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și, ca atare, se va reduce și numarul secretarilor de stat. Sforarul șef Bogdan Mindrescu e in …aer La ora actuala, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii…

- Alexandru Maxim, 33 de ani, titular indiscutabil la Gaziantep, ar fi putut spera in mod normal sa joace la Euro 2024, pentru ca selecționerul Edward Iordanescu a insistat sa-l includa in planurile lui in 2022. Dar, simțind ca nu poate sa iasa din pasa neagra de la echipa naționala, mijlocașul a facut…

- Deputatul liberal Florin Roman a anunțat marti ca parlamentarii PNL vor depune un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pe anul viitor, care sa prevada ca nu vor creste taxele si impozitele.

- Daniel Florea, fost primar PSD al Sectorului 5, intre anii 2016 și 2020, s-a inscris in Partidul Republican și va face parte din grupul AUR. Deputatul Daniel Florea s-a inscris in Partidul Republican și va activa in grupul AUR. In perioada 2016-2020 el a fost primarul Sectorului 5 din Capitala. „Pe…

- Uniunea Europeana acorda 24 de milioane de euro Romaniei. Acești banii sunt pentru porturile maritime din Romania, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Schema a fost aprobata in conformitate cu cadrul temporar de criza și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a susținut luni, in timpul ședinței Biroului Executiv, ca PNL are capacitatea și putearea de a merge singur in alegeri. Liderul PNL a spus in ședința ca PNL nu are nevoie de alianțe pentru anul electoral 2024, susținand ca in prezent ei sunt la guvernare și asta trebuie…

- Raphinha (26 de ani) a suferit o accidentare la bicepsul femural, in victoria Barcelonei cu Sevilla, scor 1-0. Spaniolii estimeaza ca extrema stanga va reveni pe teren chiar la meciul cu Real Madrid. Raphinha a inceput titular derby-ul etapei #8 din La Liga, dar a fost schimbat in minutul 37, dupa…

- Din ce in ce mai rari! Inca un parlamentar parasește PNL! Sigur il urmeaza și Robert Sighiartau! Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean demisioneaza din partid și iși face propriul partid, surse politice declarand ca vor mai fi și alte demisii din randul liberalilor, in perioada urmatoare. Deputatul acuza „o…