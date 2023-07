Cine deține în prezent 20% din Hidroelectrica. Implicarea investitorilor străini în listare la bursă Oferta publica inițiala urmata de listarea la Bursa de Valori București a Hidroelectrica a fost considerata un succes atat de catre investitorii romani, cat și cei straini. Potrivit evaluarii facute de Ziarul Financiar, oferta a fost suprasubscrisa, iar Fondul Proprietatea a scos la vanzate intreg pachetul de 20% dintre acțiunile deținute. Estimarea finala a incasarilor pentru Fondul Proprietatea se ridica la 9 miliarde de lei, la un preț de 104 lei/acțiune. Cat despre profilul celor care s-au implicat in achiziționarea acțiunilor, investitorii mici au format cea mai mare pondere din total,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

