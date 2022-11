Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa prima luna de cand a repornit activitatea, Casa de Comert Agroalimentar Unirea a incheiat contracte-cadru cu peste 50 cooperative si producatori agricoli. Astfel, in ultima luna, au fost incheiate contracte pentru livrarea a peste 140 de tone de produse agroalimentare obtinute de producatorii…

- Ministerul Agriculturii continua campania de promovare a produselor agroalimentare romanești și de creștere a accesului romanilor la alimente de calitate obținute pe plan local, sub denumirea „Produs romanesc – Bun pentru tine, bine pentru fiecare!” Astfel, in perioada 5-8 noiembrie 2022, sunteți așteptați…

- Dupa Carrefour, Metro a devenit și el clientul Casei de Comert Agroalimentar Unirea, care a anunțat ca a livrat 13 tone de varza retailerului german. „Vineri, 28 octombrie 2022, Casa de Comert Unirea a realizat o alta livrare de legume de la legumicultorii romani catre magazinele METRO Cash & Carry.…

- Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, are calitatea de inculpat in dosarul in care este cercetat pentru fapte de coruptie in legatura cu organizarea unor concursuri, potrivit unui anunț al DNA. Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Chesnoiu, in prezent deputat,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval in niciun caz nu va ajunge la 100 de lei, din cauza scumpirilor din ultima perioada, așa cum s-a vehiculat in piața. In opinia ministrului, sunt trei motive care nu justifica un astfel de preț, mai ales ca prețurile s-au…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca pretul unui kilogram de cascaval nu va ajunge la 100 de lei, asa cum s-a vehiculat in spatiul public in contextul scumpirilor din ultima perioada, precizand ca nu sunt elemente obiective care se determine un asemenea nivel. „Nu va ajunge la un asemenea pret.…

- ”Saptamana viitoare, functionarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura vor demara operatiunile necesare in vederea alocarii sumelor pentru plata accizei la motorina utilizata in agricultura, pe trimestrul II al anului 2022”, anunta ministerul. Cadrul legal in vederea efectuarii platilor…

- Economie Plați in valoare de 26.046.778 lei pentru crescatorii de animale septembrie 2, 2022 10:39 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile…