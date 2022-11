Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…

- Ministrul Petre Daea pozeaza tot timpul in demnitarul preocupat de soarta agriculturii romanești, dar totul este un circ ieftin el fiind preocupat doar de propria imagine. La inceputul acestei luni, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a participat la chef organizat in sediul Agenției…

- Șeful Agenției Domeniilor Statului (ADS), George Sava, impus printr-o șmecherie administrativa de catre ministrul Agriculturii Petre Daea, a ținut ieri sa iși sarbatoreasca ziua de naștere printr-un chef de pomina. George Sava, protejatul lui Daea PUTEREA a semnalat recent ca ministrul Agriculturii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval in niciun caz nu va ajunge la 100 de lei, din cauza scumpirilor din ultima perioada, așa cum s-a vehiculat in piața. In opinia ministrului, sunt trei motive care nu justifica un astfel de preț, mai ales ca prețurile s-au…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca pretul unui kilogram de cascaval nu va ajunge la 100 de lei, asa cum s-a vehiculat in spatiul public in contextul scumpirilor din ultima perioada, precizand ca nu sunt elemente obiective care se determine un asemenea nivel. „Nu va ajunge la un asemenea pret.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. In marja Consiliului, ministrul Petre Daea va avea o intalnire bilaterala cu Janusz…

- Urmatoarea runda de licitații la Agenția Domeniilor Statului (ADS) pentru terenurile agricole va avea loc in jurul datei de 15 octombrie, fiind vizate in jur de 3.000 de hectare, a anunțat George Sava, directorul instituției. Așa cum se știe, prima sesiune se desfașoara pe 29 septembrie. “Avem un comitet…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, continua sa joace alba-neagra cu șefia Agenția Domeniilor Statului (ADS), avand grija sa faca jocurile politice pe fața pentru PSD. Aranjamentul lui Daea prin Buzau pentru Sava Ministrul Petre Daea l-a demis pe 1 august 2022 pe directorul general…