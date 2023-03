Cine are interesul ca securitatea naţională România să prezinte vulnerabilităţi? Reforma sistemului national de pensii, dar in special a pensiilor militare, risca risca sa genereze o imensa problema de vulnerabilitate, pe termen lung, pentru securitatea nationala a Romaniei. Desi tara noastra se confrunta cu un deficit acut de personal in domeniul militar, iar bugetele alocate inzestrarii personalului militar din diverse structuri sunt modeste, noile reglementari propuse in ceea ce priveste cuantumul pensiilor acordate personalului din structurile de securitate nationala nu vor face decat sa slabeasca forta acestui natiuni. Citeam astazi cateva date statistice referitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

