Cine ar putea fi candidații la funcția de primar al municipiului Iași Potențialii candidați la funcția de primar al municipiului Iași au inceput deja campania electorala. La USR se pregatește „sarguincios” Razvan Timofciuc, care se pare ca nu va avea contracandidați serioși in campania din interiorul filialei locale. Unde mai pui ca in urma cu ceva timp, cineva i-a promis lui „Razvanel” ca va fi viitorul candidat la Primaria Iași din partea USR… La PMP singurul candidat „eligibil” (datorita „notorietații” sale) sa se inscrie in cursa pentru Primaria Iași ar fi Petru Movila, actualul city-manager al municipiului Iași. La PSD, filiala locala nu a anunțat un posibil… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Vatra Dornei s-a alaturat campaniei ”Curațam Romania” organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Potrivit primarului Ilie Boncheș, la acțiune au participat 327 de voluntari de la SC Ecologica și Primarie, Școlile Gimnaziale 1, 2 și 4 (Parcul Municipal), Liceul Teoretic…

- Initiata de catre Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, la nivel national se deruleaza, in prezent, in colaborare cu Asociatia OIREP Ambalaje, campania „Un’ Doi Trei”, aceasta avand drept scop educarea cetațenilor și informarea acestora cu privire la importanța colectarii separate…

- Administrația Fondului pentru Mediu a organizat luni, 2 mai 2022, o acțiune de ecologizare a zonei din preajma sediului instituției, in cadrul Campaniei Naționale ”Curațam Romania”, inițiata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.”Prin aceasta acțiune de ecologizare dorim sa atragem atenția…

- @ Comuna Branești are trei puncte de colectare fixe @ Mai puțin gunoi menajer, taxe mai mici Mobilizare excelenta pentru ecologizare Secretul succesului: monitorizare permanenta in teren, realizata inclusiv de primar și viceprimar Primaria Branești s-a implicat, luni, in campania naționala de ecologizare…

- Inițiativa inedita in cadrul unui spital de stat din Iași: o pacienta internata, diagnosticata cu HIV in urma cu mulți ani se va casatori civil chiar in incinta spitalului. Decizia conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” din Iași vine ca urmare a dorinței celui care ii este…

- Acum cateva zile, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a fost publicata Hotararea nr. 4 a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera. Potrivit listei, din anul 2019, și-au pierdut certificatul de atestare la nivel național un numar…

- O cantitate mare de deșeuri a fost adunata din zona Barajului Mihaileni. In doar patru zile, in cadrul campaniei „Curațam Romania” au fost adunate peste cinci tone de deșeuri din zona Barajului Mihaileni și de pe cursul Crișului Alb. Administrația Bazinala de Apa Crișuri anunța ca zeci de angajați…