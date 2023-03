Cine a fost Mario Segale, afaceristul care a inspirat jocul video Super Mario

Stiri pe aceeasi tema

- Creatia lui a marcat schimbarea preferintelor in randul fanilor muzicii rock, care in anii ’80 preferau stilurile glam metal, arena rock sau dance-pop, catre grunge si rockul alternativ in general. Kurt Cobain s-a nascut in Aberdeen, Washington (SUA). A avut parte de o copilarie dificila. A facut referire…

- Microsoft isi mizeaza viitorul pe AI, prin investitii de ordinul miliardelor de dolari. Lucrand cu startup-ul OpenAI, compania isi propune sa rivalizeze cu Google, divizie a grupului Alphabet, si sa obtina profituri mari prin intermediul instrumentelor care accelereaza toate tipurile de creare de continut,…

- Presedintele Joe Biden a refuzat luni categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16. „Nu”, a spus presedintele SUA, intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni. Dupa ce Germania si SUA au anuntat trimiterea…

- O femeie din in Sectorul 4 al Capitalei a sunat, sambata seara, la 112 și i-a anunțat pe polițiști ca cineva ar fi tras asupra autoturismului sau cu pistolul. In urma cercetarilor s-a descoperit ca de fapt era vorba de o jucarie a unui copil aflat intr-un autoturism. „In timp ce se afla pe o strada…

- Operația Primei Doamne a SUA, Jill Biden, internata miercuri pentru eliminarea unei ”mici leziuni” de la nivelul feței, s-a derulat bine, a indicat Casa Alba, transmite AFP. Leziunea a fost depistata in urma unui examen de rutina de depistare a cancerului de piele. Insoțita de soțul sau, Joe Biden,…

- Benjamin, nepotul marelui Diego Armando Maradona, fiul lui Kun Aguero a vrut sa vada cu ochii sai cum Argentina scrie istorie la Cupa Mondiala din Qatar. Benjamin are doar 14 ani și este fiul lui Kun Aguero și al Gianninei, una dintre fiicele lui Maradona. Parinții sai au divorțat, dar au ramas in relații…

- Dupa moartea jurnalistului american Grant Wahl, la Campionatul Mondial din Qatar, un alt reprezentant al presei a decedat, la doar doua zile de primul. Jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport , Khalid Al Misslam, un fotoreporter al postului qatarez Kass TV, a murit. Cauza decesului este inca…