Cincinal pentru Ceau, Cinema! Vezi care sunt surprizele festivalului din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul si regizorul Andrei Ujica, unul dintre cei mai apreciati reprezentanti ai Noului Cinema Nonfictional din lume, va fi omagiat printr-o retrospectiva la cea de-a cincea editie a Festivalului "Ceau, Cinema!", care se va desfasura in perioada 19-22 iulie la Timisoara si in comuna Gottlob,…

- Festivalul "Ceau, Cinema!", care se desfasoara in municipiul Timisoara si in comuna Gottlob, in perioada 19-22 iulie, va redenumi, din acest an, premiul pentru cel mai bun film, "Trofeul Ceau, Cinema - Razvan Georgescu", in memoria regizorului de filme documentare. "Odata cu editia a V-a…

- Festivalul de Teatru pentru Copii „Arcadia” a ajuns la a V-a editie si se va desfasura in perioada 18 mai – 10 iunie. Evenimentul este organizat de Fundația Culturala Festivalul Internațional de Teatru Oradea și Trupa Arcadia a Teatrului „Regina Maria”. Timp de o luna, cele mai frumoase…

- Cei care se muta in casa noua sau doresc sa-si reamenajeze locuința dupa noile tendinte vor putea afla ce se cere, in ultima perioada, la principalele saloane de specialitate in domeniul mobilei si designului interior. Timp de patru zile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, peste…

- Festivalul Filmului Francez se va desfasura, incepand cu editia a 22 a, primavara, in perioada 24 aprilie 6 mai, pe marile ecrane din noua orase Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara. Inspirat de intreaga simbolistica a protestelor din Mai 1968, de…

- Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, s-a declarat mandru de faptul ca filmul 'Todos lo saben', care va inaugura la 8 mai competitia oficiala, este interpretat de doi actori de prestigiu ai cinematografiei spaniole si mondiale, Javier Bardem si Penelope Cruz, si care…

- Teatrul Național din Timișoara organizeaza o noua ediție a Festivalului European al Spectacolului – Festivalul Dramaturgiei Romanești. Ediția a XXIII-a a celui mai important festival dedicat dramaturgiei și teatrului romanesc in context european se afla, anul acesta, sub semnul schimbarii: Involuție…

- Proiectul Diplomatic Art ediția a 3-a, 2017/2018, generic intitulat Casa e trasloco / Casa și stramutare (curatoare Maria Orosan Telea) a ajuns la final. Inchiderea ediției va avea loc odata cu vernisajul expoziției semnate de Sandro Bracchitta, care se va desfașura joi, 5 aprilie, ora 18.00, la Galeria…