- ■ trei persoane au fost arestate preventiv de catre magistrații de la Judecatoria Roman ■ acuzații au sustras combustil din rezervoare, vin și medicamente ■ Cercetarile in acest caz s-au concretizat pe 1 mai 2024, dupa ce, la data de 20 aprilie a acestui an, la ora 05.30, cadrele de la Sectia de Politie…

- Un barbat de 26 de ani din capitala este cercetat penal pentru furt dintr-un magazin din sectorul Ciocana. Potrivit oamenilor legii acesta risca amenda de pana la 67 500 de lei, munca neremunerata in folosul comunitații pana la 240 de ore sau inchisoare de pana la 4 ani.

- IPJ Gorj face cercetari dupa ce un barbat acuza ca a fost batut pe un teren de fotbal. Polițiști din cadrul Postului de Poliție Borascu au fost sesizați ieri de un barbat de 59 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe un teren de fotbal din comuna, a fost lovit cu pumnii…

- Flacari de mari dimensiuni au afectat gospodaria unui satean din Neamt, interventia pompierilor limitand proportiile dezastrului. Altruist, un vecin de-al proprietarului afectat a participat la stingere

- Baiatul de doi ani disparut din comuna Tudora, judetul Botosani, este cautat, luni, de peste 200 de persoane, fiind folositi si sase caini de salvare, iar zona este survolata de un elicopter SMURD, unul de la Inspectoratul General de Aviatie (IGAv) si de un avion de mici dimensiuni. Potrivit IPJ Botosani,…

- O tanara de 16 ani este cautata de polițiști. Adolescenta Ioana-Alexandra Dobraniș a plecat voluntar de la unitatea de cazare a unui liceu din municipiul Bacau și nu a mai revenit pana in prezent. ​SEMNALMENTE: inaltime – aproximativ 1.50 m, greutate – aproximativ 50 de kg, par șaten, ochi caprui. La…

- Dupa ani intregi in care au trait in incertitudine, Mihaela și Ionuț au aflat ce s-a intamplat cu cele doua surori mai mari. Elena și Nicoleta au fost adoptate pe cand aveau trei ani, respectiv un an și au plecat cu noua familie in Cipru, in anii '90.

- Clujenii care locuiesc pe o strada din centru se plang ca nu pot dormi din cauza zgomotului produs de lucrarile de reparații facute in mijlocul nopții. Un clujean reclama ca a incercat orice soluție pentru ca reparațiile sa nu mai aiba loc pe parcusul orelor de liniște insa fara vreun rezultat. ,,In…