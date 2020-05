Stiri pe aceeasi tema

- Una din principalele preocupari ale detinatorilor unui site web este aceea de a duce site-ul in topurile de profil, anume in primele pozitii ale celor mai importante motoare de cautare, cum este Google. Pentru a face posibil acest lucru, detinatorii unui site web aleg sa apeleze la o agentie SEO pentru…

- Cu sute de mii de șomeri lasați in urma de criza generata de coronavirus, efervescența din piața muncii se traduce intr-o goana a romanilor pentru un loc de munca. Și cum joburile aproape s-au injumatațit ca numar, candidații aplica la cat mai multe...

- Experienta traita intr-unul dintre cartierele rau-famate ale capitalei Romaniei l-a marcat pentru restul vietii. Iar un handbalist de vreo doi metri inaltime nu este usor impresionabil, apreciaza digisport.ro. Savenco spune ca Aleea Livezilor din Ferentari este de 100 de ori mai rau decat putea sa-si…

- Un barbat cu coronavirus din SUA și-a povestit in Washington Post experiența din spital, unde a stat conectat la un ventilator. David a supraviețuit, dar organismul sau se resimte acum puternic. In acest context, o analiza publicata de NY Times arata ca unii medici incearca sa evite pe cat posibil folosirea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca la Spitalul de la Suceava a existat un management neglijent si, probabil, "o atitudine generala de desconsiderare a pericolului" reprezentat de noul coronavirus, mentionand ca s-a apelat la medici militari cu experienta pentru a repune in functiune spitalul.…

- Cuba a trimis in Italia o echipa de 52 de medici si asistente, dintre care unii cu experienta in lupta impotriva febrei Ebola in Africa, pentru a ajuta tara europeana cea mai afectata in lupta sa impotriva Covid-19, potrivit Agerpres.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta va implementa noi proceduri in relatia comandant operatiuni de salvare si director de salvari medicale, in urma stagiului de formare COS-DSM de la Targu Mures, organizat de DSU, Fundatia SMURD si Societatea Franceza de Medicina de Catastrofa, care s-a incheiat…

- La 83 de ani, o batrana a murit, inconjurata de copii și nepoți. Trupul femeii a fost lasat pe pat, in timp ce rudele au inceput pregatirile pentru inmormantare. In timpul priveghiului, insa, bunicuța a inceput sa se dea semne de viața. Cateva minute mai tarziu, s-a trezit și a inceput sa povesteasca…