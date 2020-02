Cinci persoane reţinute în dosarul furturilor din agenţiile de pariuri Cinci persoane au fost retinute, sambata seara, in dosarul furturilor din mai multe agentii de pariuri aflate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Timis, informeaza Politia Capitalei.



Cei cinci sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat si furt calificat.



Politistii din Bucuresti au efectuat, sambata, mai multe perchezitii domiciliare la persoane banuite ca au furat bani din zece agentii de pariuri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 200.000 lei.



"Cei in cauza sunt banuiti ca fac parte dintr-un grup organizat care, in perioada…

Sursa articol: agerpres.ro

