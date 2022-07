Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in capitala Danemarcei. Poliția daneza a anunțat ca mai mulți oameni au fost impușcați intr-un centru comercial. Martorii spun ca au auzit zgomote puternice care i-au pus pe fuga, in timp ce zeci de polițiști au ajuns la fața locului și au blocat circulația in zona. Poliția daneza a anunțat…

- Autoritatile dintr-o mica localitate din regiunea Harkov au scris pe retelele sociale despre prezenta unor soldati rusi fugari pe care locuitorii i-au observat ascunzand-se in padure, relateaza presa ucraineana.

- Cel putin doua persoane au fost ucise, marti, in urma unui incident armat produs intr-un supermarket din oraselul Schwalmstadt, in centrul Germaniei, anunta autoritatile locale. Politia a fost solicitata la ora 13.00 (14.00, ora Romaniei) la un supermarket Aldi situat in zona Treysa din Schwalmstadt,…

- Autoritațile din capitala Chinei, Beijing, indeamna milioane de oameni sa continue sa lucreze de acasa pe fondul amenințarii epidemiei Covid-19. Autoritațile din Beijing au prelungit indrumarile privind munca de acasa pentru mulți dintre cei 22 de milioane de locuitori pentru a stavili o epidemie persistenta…

- Ruja Ignatova, fondatoarea criptomonedei OneCoin, a fost pusa pe Europol pe lista celor mai cautați oameni din Europa, pentru implicarea ei intr-o frauda de mai multe miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.

- Articolul „Mesterul” Dorel umple spitalul din Buzau cu oameni cu picioarele rupte. Ce spun autoritațile se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Dorel a ajuns sa faca și victime. Mai mulți buzoieni au ajuns la Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Buzau cu fracturi, entorse și contuzii, din cauza…

- Autoritatile ucrainene au identificat pana in prezent 900 de civili care au fost ucisi in regiunea Kievului in perioada in care aceasta zona s-a aflat sub controlul fortelor ruse, dintre care 350 la Bucha, a declarat astazi seful politiei ucrainene din regiune, Andrii Nebitov,

- Autoritațile au descoperit tot mai multe cadavre ale civililor torturați și uciși de ruși in Sumi. Este vorba despre oameni gasiți cu mainile legate la spate și impușcați in cap, scrie CNN.Șeful administrației militare regionale Sumi a spus ca sunt peste 100 de morți gasiți și ca este vorba despre civili…